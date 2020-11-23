РПЦ: Врачам нужно разрешить не проводить аборты по религиозным убеждениям

По мнению Лейгоды, если "внутренние убеждения" врача не позволяют ему совершать операции по искусственному прерыванию беременности, то он должен получить право на отказ от их проведения. Представитель РПЦ в своем канале в Telegram сослался на Патриарха Кирилла, который предлагал вывести аборты из системы ОМС.

Агентство отмечает, что ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин также предложил вывести аборты из системы ОМС. По мнению Аполихина, процедура должна проводиться в специальных учреждениях вне рамок системы здравоохранения.



Ранее Аполихин уже ратовал за присоединение России к Декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. В тексте документа, подписанного 22 октября США и другими странами, утверждается, что международное право на аборт отсутствует и не должно быть реализовано ни в одном государстве.