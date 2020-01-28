Патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 млн человек

Глава Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что прогресс в «искоренении» абортов увеличит население страны на 10 млн человек за 10 лет.

Патриарх добавил, что неоднократно призвал исключить из понятия «медицинская помощь» проведение абортов не по медицинским показаниям.

«Она (демографическая проблема) легко решается - как говорится, влет, если мы сокращаем на порядок количество абортов» , - цитирует главу РПЦ «Интерфакс».

В октябре прошлого года патриарх Кирилл сравнивал аборты с «языческими жертвоприношениями», так как они, по его мнению, совершаются ради сохранения материальных благ, сообщала Газета.ру

