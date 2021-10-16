РПЦ: Условия для встречи с Папой Римским пока отсутствуют
Условия для встречи патриарха Русской православной Церкви Кирилла с Папой Римским Франциском в настоящее время отсутствуют, ее подготовку не ведут. Об этом в субботу сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24».
«Условия для визита папы в Россию в настоящий момент отсутствуют… Каких-либо конкретных действий по подготовке такой встречи пока не проводится», - цитирует ТАСС митрополита Иллариона.
Он также напомнил о произошедшей встрече между патриархом и папой 12 февраля 2016 года в Гаване. Он также предположил, что новые встречи духовных лидеров – «и вторая, и третья» - могут состояться. Тематика новой встречи «пока еще находится в стадии проработки», отметил митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что суррогатное материнство «разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин». Священнослуитель предложил запретить запретить егов России для иностранцев, сообщает РИА Новости.
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