РПЦ: Условия для встречи с Папой Римским пока отсутствуют

«Условия для визита папы в Россию в настоящий момент отсутствуют… Каких-либо конкретных действий по подготовке такой встречи пока не проводится», - цитирует ТАСС митрополита Иллариона.

Он также напомнил о произошедшей встрече между патриархом и папой 12 февраля 2016 года в Гаване. Он также предположил, что новые встречи духовных лидеров – «и вторая, и третья» - могут состояться. Тематика новой встречи «пока еще находится в стадии проработки», отметил митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что суррогатное материнство «разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин». Священнослуитель предложил запретить запретить егов России для иностранцев, сообщает РИА Новости.

