Патриарх Кирилл объяснил свою критику ПЦУ

Константинопольский патриархат предоставил "автокефалию" Православной церкви Украины (ПЦУ), это решение должно быть подвергнуто критике. Такое заявление сделал патриарх Московский и вся Руси Кирилл на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в храме Христа Спасителя.

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Патриарх заявил, что украинская церковь является "раскольнической" и не должна была получать автономность. По его словам, Константинопольский патриарх Варфоломей "произвольно присвоил себе полномочия, которыми он не обладает", поскольку ему их ранее не делегировали.

Патриарх также обвинил Константинопольский патриархат в "неопапизме", которая нарушает правила "вселенского православия". Патриарх Кирилл заявил, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) включает в себя 12 тысяч приходов, 250 монастырей, которые посещают миллионы православных граждан Украины.

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ФОТО: kremlin.ru
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