Патриарх Кирилл объяснил свою критику ПЦУ

Патриарх заявил, что украинская церковь является "раскольнической" и не должна была получать автономность. По его словам, Константинопольский патриарх Варфоломей "произвольно присвоил себе полномочия, которыми он не обладает", поскольку ему их ранее не делегировали.

Патриарх также обвинил Константинопольский патриархат в "неопапизме", которая нарушает правила "вселенского православия". Патриарх Кирилл заявил, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) включает в себя 12 тысяч приходов, 250 монастырей, которые посещают миллионы православных граждан Украины.

