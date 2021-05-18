Патриарх призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что суррогатное материнство «разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин», сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что это явление «не благословляется церковью» и отметил, что следует задуматься о его ограничении в России, а также вовсе запретить - для иностранцев.

«Безнравственно использование материнства на экспорт... когда мы видим сокращение численности населения нашей страны. Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев», - подчеркнул патриарх.

Ранее группа депутатов Госдумы РФ разработала законопроект, который запрещает пользоваться услугами суррогатного материнства иностранцам и одиноким людям, сообщает RT. Авторы инициативы считают, соответствующие технологии должны быть доступны только гражданам России, если самостоятельное вынашивание и рождение ребёнка у женщины невозможно по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей.

