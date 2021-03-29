РПЦ раскритиковала процедуру ЭКО

Легализация экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) означает «прямой путь к евгенике», заявил Церковно-общественный совет по биомедицинской этике. Об этом пишет «Газета.ру».

По мнению членов совета, ЭКО не лечит бесплодие и «представляет собой новую форму размножения», поэтому после легализации такой медицинской техники стоит якобы ждать появления других, менее этичных способов выращивания эмбриона.

ЭКО используют как вспомогательную репродуктивную технологию в тех случаях, когда у одного или обоих родителей наблюдается бесплодие. Оплодотворение яйцеклетки происходит вне организма, а после 5-дневного инкубационного периода эмбрион переносят в естественные условия. В некоторых случаях для проведения процедуры требуются услуги суррогатной матери.

Суррогатное материнство для иностранцев в Совфеде не поддержали

При этом евгеника – это направление генетики, которое получило широкое распространение в годы фашистской Германии и связано с применением методов селекции (как у растений и животных) к человеку.

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ФОТО: https://www.flickr.com/
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