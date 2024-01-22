РПЦ раскритиковала логотип 80-летия снятия блокады Ленинграда без креста
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе подверг критике логотип 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Свое мнение он высказал в Telegram.
Кипшидзе обратил внимание, что Петропаловский собор на логотипе изображен без креста. По его словам, это является «культурно-историческим выхолащиванием».
«Петропавловский собор почему-то показался дизайнерам официального логотипа более подходящим <...> без крестов», - возмутился Кипшидзе.
Ранее Русская православная церковь подвергла критике дизайн обновленной купюры номиналом в тысячу рублей. В РПЦ указали на отсутствие креста на здании церкви в Казани, напоминает «Радиоточка НСН».
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