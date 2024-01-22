РПЦ раскритиковала логотип 80-летия снятия блокады Ленинграда без креста

Кипшидзе обратил внимание, что Петропаловский собор на логотипе изображен без креста. По его словам, это является «культурно-историческим выхолащиванием».

«Петропавловский собор почему-то показался дизайнерам официального логотипа более подходящим <...> без крестов», - возмутился Кипшидзе.

Ранее Русская православная церковь подвергла критике дизайн обновленной купюры номиналом в тысячу рублей. В РПЦ указали на отсутствие креста на здании церкви в Казани, напоминает «Радиоточка НСН».

