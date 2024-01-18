Выставка «Флот для блокадного Ленинграда» откроется в Кронштадте

Отмечается, что экспозиция будет представлена семью тематическими зонами, которые призваны раскрыть роль ВМФ в событиях одного из самых героических и одновременно трагических периодов в истории Великой Отечественной войны.

Ранее, 16 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что выставку «Россия» на ВДНХ посетили более четырех миллионов человек. Он призвал продлить ее на летний период, передает «Радиоточка НСН».

