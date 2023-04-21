«Уповает на Бога»: Священник объяснил, зачем Путин подарил военным икону
Настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов заявил, что с древних времен существует традиция дарить военным иконы, сообщает NEWS.ru.
По его словам, подарок президента РФ Владимира Путина военным означает, что российский лидер «уповает на Бога и к этому призывает военных».
«Всякий, для кого Господь важен, соблюдает заповеди Божии... даже приходится совершать военные действия, то он будет делать... с чистой совестью и молитвой к Богу», - объяснил протоирей.
Харитонов также добавил, что икона «Спас Нерукотворный», которую глава государства подарил военным, достаточно часто изображается на воинских знаменах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин подарил военным в зоне СВО копии иконы «Спас Нерукотворный», а её оригинал военному министру Петру Ванновскому в своё время подарил император Александр III, сообщает РБК.
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