Латвийская православная церковь отделяется от РПЦ

Поправки о независимости и автокефальности церкви были переданы латвийским парламентом на рассмотрение Комиссии по правам человека и связям с общественностью.

Однако президент Латвии Эгилс Левитс выразил опасение, что руководство РПЦ может в одностороннем порядке ликвидировать самостоятельность Латвийской православной церкви и изменить ее статус.

Латвийский президент пояснил, что Латвийское государство признаёт независимость и автокефальность Латвийской православной церкви. По словам главы государства, любое влияние или власть Московского Патриархата будет устранено.

Ранее Папа Римский встретился с главой Отдела внешних связей РПЦ.