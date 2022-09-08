Латвийская православная церковь отделяется от РПЦ

Сеймом (парламентом) Латвии рассматривается закон об отделении Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает Baltnews

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Поправки о независимости и автокефальности церкви были переданы латвийским парламентом на рассмотрение Комиссии по правам человека и связям с общественностью.

Однако президент Латвии Эгилс Левитс выразил опасение, что руководство РПЦ может в одностороннем порядке ликвидировать самостоятельность Латвийской православной церкви и изменить ее статус.

Латвийский президент пояснил, что Латвийское государство признаёт независимость и автокефальность Латвийской православной церкви. По словам главы государства, любое влияние или власть Московского Патриархата будет устранено.

Ранее Папа Римский встретился с главой Отдела внешних связей РПЦ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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