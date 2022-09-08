Латвийская православная церковь отделяется от РПЦ
Сеймом (парламентом) Латвии рассматривается закон об отделении Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает Baltnews
Поправки о независимости и автокефальности церкви были переданы латвийским парламентом на рассмотрение Комиссии по правам человека и связям с общественностью.
Однако президент Латвии Эгилс Левитс выразил опасение, что руководство РПЦ может в одностороннем порядке ликвидировать самостоятельность Латвийской православной церкви и изменить ее статус.
Латвийский президент пояснил, что Латвийское государство признаёт независимость и автокефальность Латвийской православной церкви. По словам главы государства, любое влияние или власть Московского Патриархата будет устранено.
Ранее Папа Римский встретился с главой Отдела внешних связей РПЦ.
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