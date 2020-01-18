РПЦ призывает богатых поделиться с бедными
Ради справедливости в обществе поделиться богатых с бедными призвал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
«Церковь прежде всего обращает призыв к богатым людям делиться своим богатством с бедными, для того, чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество справедливее», - отметил представитель Русской православной церкви.
Он считает, что «в кошельках небольшой группы людей» оседают большие деньги, в то время как доходы очень многих россиян остаются незначительными. Митрополит Иларион заявил, что в нашей стране делается меньше, чем возможно, для преодоления бедности, сообщает РИА Новости.
В то же время, он отметил, что счастье человека не зависит от изобилия или достатка.
«Мы видим счастливых бедных и несчастных богатых», - сказал клирик РПЦ.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что у властей есть реальные механизмы повысить и зарплаты, и уровень жизни россиян, но пока обещанный рост находится в рамках статической погрешности.
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