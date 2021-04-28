РПЦ призвала епархии соблюдать меры профилактики COVID-19 на Пасху
Русская православная церковь (РПЦ) призвала глав своих епархий соблюдать профилактические меры против коронавируса во время празднования Пасхи 2 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.
Канал опубликовал циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), в котором священнослужителей призывают к соблюдению мер профилактики, «в частности, к соблюдению масочного режима, в том числе при совершении исповеди».
Документ был распространен в связи с просьбой главы Роспотребнадзора Анны Поповой о сохранении антиковидных мер в храмах, поступившей на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru