СМИ: РПЦ выступила против ограничения доступа в храмы на Пасху

Допуск в храм Христа Спасителя на Пасху, которая в 2021 году наступит 2 мая, будет осуществляться по приглашениям, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Московской патриархии.

По информации собеседника агентства, Русская православная церковь (РПЦ) считает, что ограничивать доступ в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями не следует, так как для этого нет оснований.

«В храмах Русской православной церкви во время богослужений в день светлого Христова Воскресения и последующие дни Пасхальной седмицы будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим», - отметил источник.

Ранее председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин заявил, что Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву, в храм Христа Спасителя, вечером 1 мая, сообщает RT.

