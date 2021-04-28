СМИ: РПЦ выступила против ограничения доступа в храмы на Пасху
Допуск в храм Христа Спасителя на Пасху, которая в 2021 году наступит 2 мая, будет осуществляться по приглашениям, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Московской патриархии.
По информации собеседника агентства, Русская православная церковь (РПЦ) считает, что ограничивать доступ в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями не следует, так как для этого нет оснований.
«В храмах Русской православной церкви во время богослужений в день светлого Христова Воскресения и последующие дни Пасхальной седмицы будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим», - отметил источник.
Ранее председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин заявил, что Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву, в храм Христа Спасителя, вечером 1 мая, сообщает RT.
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