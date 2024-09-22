РПЦ: Положениями теории Дарвина пользовались нацисты
В РПЦ призвали отказаться от преподавания теории Дарвина в школах, потому что она прививает народам образ неполноценности и способствует абортам. Об этом заявили председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов и иерей Валерий Духанин.
По словам Лукьянова, ученым стоит больше писать о других теориях происхождения человека. Он имеет в виду теории, которые могли бы заставить людей задуматься о Создателе. Лукьянов выразил надежду на то, что теорию Дарвину уберут из школьных учебников как ненаучную.
«Сегодня теория Дарвина используется как инструмент для колонизации стран — англосаксонской научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов. Это у англосаксов в свое время позаимствовали и основатели фашистской идеологии», - заявил Лукьянов в эфире шоу «Вечер на Спасе».
Ранее бывший глава правительства Чеченской республики, помощник премьер-министра региона Муслим Хучиев заявил о необходимости запретить изучение теории эволюции Чарльза Дарвина в школах России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске
- YouTube будет показывать рекламу во время паузы роликов
- РПЦ: Положениями теории Дарвина пользовались нацисты
- СМИ: Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах «жучки» и скрытые камеры
- На угольной шахте в Иране прогремел взрыв
- Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное
- В Депздраве Москвы предупредили людей с ожирением о повышенной опасности гриппа
- Борис Гребенщиков попал в больницу в Ницце
- Карета скорой помощи попала в ДТП в Ленобласти
- «Шаляпин наших дней»: На дом, где родился Shaman, повесили памятную табличку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru