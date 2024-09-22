РПЦ: Положениями теории Дарвина пользовались нацисты

В РПЦ призвали отказаться от преподавания теории Дарвина в школах, потому что она прививает народам образ неполноценности и способствует абортам. Об этом заявили председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов и иерей Валерий Духанин.

РПЦ вслед за Чечней? В России предложили запретить теорию Дарвина в школах

По словам Лукьянова, ученым стоит больше писать о других теориях происхождения человека. Он имеет в виду теории, которые могли бы заставить людей задуматься о Создателе. Лукьянов выразил надежду на то, что теорию Дарвину уберут из школьных учебников как ненаучную.

«Сегодня теория Дарвина используется как инструмент для колонизации стран — англосаксонской научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов. Это у англосаксов в свое время позаимствовали и основатели фашистской идеологии», - заявил Лукьянов в эфире шоу «Вечер на Спасе».

Ранее бывший глава правительства Чеченской республики, помощник премьер-министра региона Муслим Хучиев заявил о необходимости запретить изучение теории эволюции Чарльза Дарвина в школах России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
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