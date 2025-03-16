РПЦ: Отпевание духовника патриарха Кирилла Илия состоится 18 марта

Отпевание духовника патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) пройдет 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрита Мелхиседека.

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О смерти схиархимандрита Илия стало известно 16 марта. Он умер на 94-м году жизни поздно вечером накануне.

Религиозный деятель принял постриг в великую схиму с именем Илий в Оптиной пустыни и 20 лет возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщила он смерти иеродиакона Псково-Печерского монастыря Евтихия, передает Telegram-канал обители.

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ФОТО: РИА Новости
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