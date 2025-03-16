Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
Ушел из жизни духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрита Мелхиседека.
По данным источника, религиозный деятель умер поздно вечером 15 марта.
При этом пресс-секретарь заметил, что пока нельзя сказать, кто станет новым духовником патриарха Кирилла.
Алексей Ноздрин родился в 1932 году в Орловской области. В 80-х годах он был направлен в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужскую область, где принял постриг в великую схиму с именем Илий.
С 2009 года схиархимандрит жил в Переделкине в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
- В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погибли 50 человек
- Аварийный дом с жильцами обрушился в Калининградской области
- СМИ: Бирюков стал первым в РФ освободившимся пожизненно осужденным
- МО: За ночь над регионами России ПВО сбили 31 БПЛА
- Мошенники изобрели схему, открывающую доступ к мобильному банку
- Макрон назвал украинские города, где могут появиться военные Запада
- Зеленский назвал вопрос территорий сложным
- СМИ: США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке
- Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru