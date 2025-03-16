Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

При этом пресс-секретарь заметил, что пока нельзя сказать, кто станет новым духовником патриарха Кирилла.

Алексей Ноздрин родился в 1932 году в Орловской области. В 80-х годах он был направлен в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужскую область, где принял постриг в великую схиму с именем Илий.

С 2009 года схиархимандрит жил в Переделкине в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».