Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

Ушел из жизни духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрита Мелхиседека.

По данным источника, религиозный деятель умер поздно вечером 15 марта.

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При этом пресс-секретарь заметил, что пока нельзя сказать, кто станет новым духовником патриарха Кирилла.

Алексей Ноздрин родился в 1932 году в Орловской области. В 80-х годах он был направлен в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужскую область, где принял постриг в великую схиму с именем Илий.

С 2009 года схиархимандрит жил в Переделкине в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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