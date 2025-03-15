СМИ: Умер замдиректора центра Боткина Бедин

Российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 126 дронов ВСУ над регионами страны Сход вагонов грузового поезда произошел в Амурской области В рамках уголовного дела о коррупции арестовано имущество экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова общей стоимостью более 2,5 млрд рублей Новые правила покупки билетов и посещения театров вступили в силу в Москве В столичном регионе минувшей ночью зафиксированы заморозки