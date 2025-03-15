СМИ: Умер замдиректора центра Боткина Бедин
15 марта 202511:21
Ушел из жизни замдиректора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра им. Боткина, хирург Владимир Бедин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей медучреждения.
По данным источника, медик умер после продолжительной болезни. Ему было 60 лет.
Представители центра им. Боткина подчеркнули, что смерть Бедина станет огромной утратой для медицины.
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- СМИ: Умер замдиректора центра Боткина Бедин
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru