СМИ: Умер замдиректора центра Боткина Бедин

Ушел из жизни замдиректора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра им. Боткина, хирург Владимир Бедин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей медучреждения.

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По данным источника, медик умер после продолжительной болезни. Ему было 60 лет.

Представители центра им. Боткина подчеркнули, что смерть Бедина станет огромной утратой для медицины.

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ФОТО: ТАСС
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