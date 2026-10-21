В Госдуме рассмотрят проект онлайн-продажи алкоголя на фоне жесткой критики общественников

Комитет Госдумы по экономической политике запланировал к рассмотрению пакет правительственных законопроектов о запуске эксперимента по дистанционной торговле отечественным вином с доставкой через «Почту России». Обсуждение резонансной инициативы назначено на 22 октября.

Окончательное решение о вынесении инициативы на первое чтение в зал пленарных заседаний предстоит принять совету Думы.

Попытка реанимировать законопроект вновь натолкнулась на резкое сопротивление экспертного сообщества, профильных ведомств и религиозных деятелей. Общественные организации, включая «Общественную потребительскую инициативу», Союз «Цифровой мир», Фонд «Не напрасно» и Союз женщин России, указывают на прямую угрозу демографии и нацбезопасности. Негативные отзывы к идее онлайн-продаж ранее высказывали Минздрав, МВД, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакрегулирование.

Жесткую позицию противников легализации дистанционной торговли разделяет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:

«Министр здравоохранения, Михаил Мурашко, не пьет, не курит, занимается спортом. Но как давили на него и как давили на меня, чтобы разрешили принять закон о продаже крепкого алкоголя через интернет. Кое-кто дрогнул. Мурашко не сдался и Матвиенко не сдалась. Мы сговорились, что будем стоять насмерть и эту историю не пропустим», — отметила глава верхней палаты парламента.

С прямой критикой попыток упростить коммерческий доступ к спиртному выступал и предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«Новые возможности для беспрепятственной продажи алкоголя, табака и энергетиков, о вреде которых уже очень много сказано, разрушили бы множество человеческих судеб, каждая из которых неизмеримо ценнее любой экономической выгоды», — заявлял патриарх.

Перспективы прохождения проекта осложняются не только консолидированным протестом Минздрава, силовиков и РПЦ, но и потерей аппаратного ресурса. Ранее «Почта России» публично дистанцировалась от статуса алкогольного оператора, а продвигавший проект вице-премьер Дмитрий Григоренко, курировавший внедрение биометрии для контроля за продажами, покинул свой пост, оставив инициативу без ключевого лоббиста в правительстве.

