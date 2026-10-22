Комитет Госдумы по защите семьи выступил против законопроекта об онлайн продаже алкоголя

Состоялось заседание рабочей группы, посвященном социально-экономическим последствиям онлайн-продажи алкогольной продукции и угрозам демографическому потенциалу нации. В рамках мероприятия думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал не форсировать легализацию дистанционной торговли алкоголем. Речь идет о законопроекте, разрешающем реализацию российского вина через сайт «Почты России».

Как отметила председатель комитета Нина Останина, рассмотрение подобных инициатив недопустимо без определения мнений всех заинтересованных ведомств и проведения широкого общественного обсуждения. Организацию этого комитет обязался взять на себя.

Останина также потребовала от Минфина посчитать реальную экономику проекта, чтобы можно было сравнить, сколько он принесет доходов и сколько добавит убытков через ухудшение ситуации в здравоохранении. Кроме того, она указала на риски распространения контрафакта и неготовность инфраструктуры, так как «Почта России» не располагает необходимым оборудованием для идентификации покупателей, а среди курьеров много несовершеннолетних.

Против инициативы высказались МВД, Минздрав, Роспотребнадзор, представители медицинского сообщества, Патриархии и общественных организаций. В частности, глава союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев сравнил предложение с возвратом в 1990-е годы, когда у каждого подъезда стояли круглосуточные торговые точки с алкоголем. Он назвал это «прямым саботажем» государственных стратегий.

Представитель Минздрава Рафаэль Шавалиев подчеркнул, что действующий запрет дистанционной продажи спиртного снижает число отравлений, травм и преступлений. Это вопрос здоровья граждан всех возрастов, а не только несовершеннолетних.

Говоря о детях, кандидат медицинских наук Вадим Власов из фонда «Не напрасно» предупредил, что подростки легко обойдут цифровые проверки возраста. Он также согласился с мнением, что онлайн-продажи подстегнут рынок суррогата. Руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова указала на риски кратного роста алкоголизации и смертности, отметив внимание к вопросу со стороны Совета Безопасности. Член комитета, депутат ГД от партии «Единая Россия» Наталья Москвитина подчеркнула, что онлайн-продажа разрушит успехи регионов по снижению смертности и подрывает демографический потенциал страны.

Сегодня же думский комитет по экономической политике выступил с прямо противоположной инициативой и поддержал законопроект о трехлетнем эксперименте по дистанционной продаже вина через сайт «Почты России». Сторонники инициативы аргументируют это дополнительной поддержкой малых виноделен. Однако противники эксперимента видят в этом первый шаг к полной легализации онлайн-продажи любого алкоголя.

