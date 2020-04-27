РПЦ обязалась учесть мнение Путина о его изображении в храме ВС России

Соответствующее заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).



«Думаю, он (совет - НСН) примет решение в соответствии с пожеланиями президента», - сказал священнослужитель.



Ранее в интернете появилось изображение панно «Бескровное присоединение Крыма», которое должно появиться в храме Минобороны. Помимо Путина и министра обороны Сергея Шойгу, там так же различили председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также спикера Совфеда Валентину Матвиенко.



Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сам Путин считает, что пока рано давать оценку его работе путем размещения подобных мозаик в храмах, передает NEWS.ru

