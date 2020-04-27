РПЦ обязалась учесть мнение Путина о его изображении в храме ВС России

Судьбу изображения президента РФ Владимира Путина на мозаике в главном храме Вооруженных сил России в парке «Патриот» в Кубинке решит художественный совет по строительству. При этом члены совета учтут мнение самого Путина.

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Соответствующее заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

«Думаю, он (совет - НСН) примет решение в соответствии с пожеланиями президента», - сказал священнослужитель.

Ранее в интернете появилось изображение панно «Бескровное присоединение Крыма», которое должно появиться в храме Минобороны. Помимо Путина и министра обороны Сергея Шойгу, там так же различили председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сам Путин считает, что пока рано давать оценку его работе путем размещения подобных мозаик в храмах, передает NEWS.ru

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:МинобороныРПЦПутин
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