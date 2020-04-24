В РПЦ подтвердили размещение изображений Путина и Сталина в храме Минобороны
Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоиерей Леонид Калинин подтвердил, что в храме Вооруженных сил РФ будут размещены мозаики с изображениями Владимира Путина и Иосифа Сталина.
В РПЦ также подтвердили, что Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу, будут помещены на мозаику под названием «Бескровное присоединение Крыма», а Сталин предстанет на композиции «Парад Победы».
«Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду», - заявил Калинин в интервью ТАСС.
Ранее в интернете появилось предполагаемое изображение панно «Бескровное присоединение Крыма». Помимо Путина и Шойгу, там так же различили председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также спикера Совфеда Валентину Матвиенко.
Как сообщала «Вечерняя Москва», при строительстве храма использовался оникс, латунь и мрамор, а ступени и пандусы, ведущие в храм, были отлиты из немецкой трофейной техники. Он должен открыться 9 мая 2020 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Минэкономразвития: Россия теряет ежедневно 100 млрд рублей
- В РПЦ подтвердили размещение изображений Путина и Сталина в храме Минобороны
- Правительство решило помочь радиостанциям
- Известный адвокат Мусатов погиб на лестнице в собственной конторе
- Телеграм: Пасха, Ленин и постэпидемия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru