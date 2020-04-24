В РПЦ подтвердили размещение изображений Путина и Сталина в храме Минобороны

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоиерей Леонид Калинин подтвердил, что в храме Вооруженных сил РФ будут размещены мозаики с изображениями Владимира Путина и Иосифа Сталина.

В РПЦ также подтвердили, что Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу, будут помещены на мозаику под названием «Бескровное присоединение Крыма», а Сталин предстанет на композиции «Парад Победы».

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«Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду», - заявил Калинин в интервью ТАСС.

Ранее в интернете появилось предполагаемое изображение панно «Бескровное присоединение Крыма». Помимо Путина и Шойгу, там так же различили председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Как сообщала «Вечерняя Москва», при строительстве храма использовался оникс, латунь и мрамор, а ступени и пандусы, ведущие в храм, были отлиты из немецкой трофейной техники. Он должен открыться 9 мая 2020 года.

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Фото: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Иосиф СталинПутинМинобороныРПЦ
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