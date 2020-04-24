В РПЦ подтвердили размещение изображений Путина и Сталина в храме Минобороны

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоиерей Леонид Калинин подтвердил, что в храме Вооруженных сил РФ будут размещены мозаики с изображениями Владимира Путина и Иосифа Сталина.



В РПЦ также подтвердили, что Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу, будут помещены на мозаику под названием «Бескровное присоединение Крыма», а Сталин предстанет на композиции «Парад Победы».