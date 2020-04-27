Проклявший сторонников закрытия храмов священник лишен права проповедовать

Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) лишился права проповедовать. Как пишет Газета.ру, ссылаясь на пресс-службу Екатеринбургской епархии, это произошло после того, как он проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса. Кроме того, Сергий лишен права высказываться в публичном пространстве, что «более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха».

Источник напоминает, что 25 апреля во время проповеди Сергий призвал верующих «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, и садить картошку», пока не настал голод. Священнослужитель также высказался против приостановки работы храмов и проклял сторонников данной меры.

В свою очередь Ura.ru отмечает, что Сергий - бывший духовник депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской.