Проклявший сторонников закрытия храмов священник лишен права проповедовать
Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) лишился права проповедовать. Как пишет Газета.ру, ссылаясь на пресс-службу Екатеринбургской епархии, это произошло после того, как он проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса. Кроме того, Сергий лишен права высказываться в публичном пространстве, что «более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха».
Источник напоминает, что 25 апреля во время проповеди Сергий призвал верующих «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, и садить картошку», пока не настал голод. Священнослужитель также высказался против приостановки работы храмов и проклял сторонников данной меры.
В свою очередь Ura.ru отмечает, что Сергий - бывший духовник депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской.
Ранее НСН писала, что Митрополит Челябинский и Миасский Григорий госпитализирован с подозрением заражения коронавирусом. Кроме того, в медучреждения попали священники, приближенные к владыке. Об этом заявили в пресс-службе митрополии.
Речь идёт о клириках Свято-Симеоновского кафедрального собора. Результаты их тесты на COVID-19 ещё не готовы. Принято решение о закрытии храмов Челябинской области со среды, 29 апреля для прихожан. Богослужения не остановят, однако они будут проводиться только в присутствии священнослужителей и сотрудников храмов по примеру московской епархии. Для верующих будут организованы трансляции в интернете.
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