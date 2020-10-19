Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от Церкви
Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от Церкви, говорится в сообщении на сайте патриархии.
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», - сообщается в нем.
Ранее 10 сентября 2020 года на заседании церковного суда по делу схимонаха Сергия в Екатеринбургском епархиальном управлении приняло решение об отлучении его от Церкви.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в цент внимания общественности после своих “антиковидных” проповедей. Он призывал людей игнорировать самоизоляцию и не верить нив какие вирусы.
После этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и был отлучен от церкви.
Иеромонах РПЦ Дмитрий Першин в эфире НСН задался вопросом, как в скитах схимонаха Сергия оказались несовершеннолетние дети и поддержал его отлучение.
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил, что означает это решение для Русской православной церкви (РПЦ) и для Сергия.
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