РПЦ не собирается использовать одноразовые ложки для причастия

Чтобы снизить распространение пандемии, в храмах уже отменили целование чаши после причастия. А ложку (лжицу) для причастия после каждого прихожанина должны или отирать проспиртованным платом, или окунать вначале в спирт, а затем – в горячую воду для дезинфекции.

«Святые дары, то есть, тело и кровь Христовы, являются источником исцеления, и они не могут быть источником заражения», — цитирует слова архиерея Газета.ru.

В РПЦ при этом признают, что обезопасить сосуды для хранения святых даров от потенциальной передачи вируса после предыдущего причастника не могут, отмечает РИА Новости.



