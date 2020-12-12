РПЦ не собирается использовать одноразовые ложки для причастия

Русская православная церковь не планирует использовать для причастия во время литургии одноразовые ложки (лжицы), заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Чтобы снизить распространение пандемии, в храмах уже отменили целование чаши после причастия. А ложку (лжицу) для причастия после каждого прихожанина должны или отирать проспиртованным платом, или окунать вначале в спирт, а затем – в горячую воду для дезинфекции.

«Святые дары, то есть, тело и кровь Христовы, являются источником исцеления, и они не могут быть источником заражения», — цитирует слова архиерея Газета.ru.

В РПЦ при этом признают, что обезопасить сосуды для хранения святых даров от потенциальной передачи вируса после предыдущего причастника не могут, отмечает РИА Новости.


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