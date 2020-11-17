Жириновский обвинил храмы в нарушении ковидных мер безопасности
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на время пандемии следует закрыть все церкви, любых верований, сообщает РИА Новости.
По словам политика, в храмах не соблюдаются ни социальная дистанция, ни прочие меры безопасности, из-за чего умирают как прихожане, так и священники. «Причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете? Закройте храмы, поберегите ваших священников», - призвал Жириновский.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви. Глава РПЦ назвал соблюдение «известных правил» «вопросом послушания Церкви и действенной помощью врачам».
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий рекомендовал епархиальным Преосвященным на территории России закрывать монастыри для посетителей, сообщает телеканал «360». В частности, это особенно касается регионов с особенно сложной эпидемической ситуацией по COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru