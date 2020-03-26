РПЦ не будет прекращать богослужения из-за коронавируса

Как подчёркивается в документе, в РПЦ понятны мотивы такой рекомендации, вместе с тем, духовенство будет исполнять свой священнический долг в отношении всех тех верующих, которые считают важным посещать в эти дни храмы для молитвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с настоятельной рекомендацией верующим отказаться от посещения объектов религиозного культа на период карантина.

Градоначальник также объявил о беспрецедентных ограничительным мерах на время вынужденных «каникул» с 28 марта по 5 апреля.

