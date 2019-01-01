Битва за забор: Екатеринбург кулаками протестует против строительства храма
НСН разбиралась, что происходит в Екатеринбурге вокруг строительства храма у Театра драмы.
23 человека задержала полиция Екатеринбурга за участие в несогласованных акциях. Строительство вместо разрушенного в советское время храма святой Екатерины в ближайшем сквере рядом Театром драмы разделило город пополам.
Несогласные, а это почти 2 тысячи человек, вышли на акцию протеста. Митингующие снесли забор, которым была ограждена стройплощадка.
К месту строительства прибыли десятки спортсменов-православных бойцов.
На этот факт отреагировал даже лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. «В Екатеринбурге разыгралась драма в разных лицах. С любителями погулять, а не молиться», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.
Музыкант заметил, что спорт отлично «сочетается с верой». «Кто на спортивном, те за богомолье. Кто против храма? Могут …[избить — прим.ред.]», — добавил Шнуров.
В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Куйвашев, призвав стороны к диалогу и предложив стать посредником.
Протодиакон Русской Православной церкви Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что появление нового храма должно быть общим праздником, а если этого не получается, нужно задуматься, правильной ли мы все идем дорогой.
«Если бы я был местным митрополитом, то я бы пришел не туда, где и без нас хорошо, а в парке именно так. А прийти туда, где без нас плохо… Выбрал бы самый дегенеративный район города, проложил бы туда метро, сделал дороги, построил школу и больницу, расселил трущобы… А в центре всего этого великолепия стоял бы храм. Тогда это будет подарок».
После двух ночей противостояний сегодня в Екатеринбурге предложили провести флешмоб, чтобы зажечь фонари, гирлянды, неоновые браслеты и другие источники. Приглашают всех желающих, но просят не приносить листовок, не выкрикивать лозунги, и обязательно взять с собой паспорт.
Добавим, конфликт взяли на контроль в Москве. В ситуации пообещала разобраться уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Забор вокруг строительной площадки храма восстановлен, на место начали привозить строительные материалы
Эта история очень похожа на ту, что разыгралась в 2015-м году в Москве. Тогда камнем преткновения стало строительство храма в московском парке «Торфянка». Обе стороны несли круглосуточное дежурство. В итоге дело дошло до суда. Но затем противники строительства отозвали свой иск, а РПЦ предложила найти другое место для храма.
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