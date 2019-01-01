Битва за забор: Екатеринбург кулаками протестует против строительства храма

23 человека задержала полиция Екатеринбурга за участие в несогласованных акциях. Строительство вместо разрушенного в советское время храма святой Екатерины в ближайшем сквере рядом Театром драмы разделило город пополам.

Несогласные, а это почти 2 тысячи человек, вышли на акцию протеста. Митингующие снесли забор, которым была ограждена стройплощадка.

К месту строительства прибыли десятки спортсменов-православных бойцов.

На этот факт отреагировал даже лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. «В Екатеринбурге разыгралась драма в разных лицах. С любителями погулять, а не молиться», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Музыкант заметил, что спорт отлично «сочетается с верой». «Кто на спортивном, те за богомолье. Кто против храма? Могут …[избить — прим.ред.]», — добавил Шнуров.

В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Куйвашев, призвав стороны к диалогу и предложив стать посредником.

Протодиакон Русской Православной церкви Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что появление нового храма должно быть общим праздником, а если этого не получается, нужно задуматься, правильной ли мы все идем дорогой.

«Если бы я был местным митрополитом, то я бы пришел не туда, где и без нас хорошо, а в парке именно так. А прийти туда, где без нас плохо… Выбрал бы самый дегенеративный район города, проложил бы туда метро, сделал дороги, построил школу и больницу, расселил трущобы… А в центре всего этого великолепия стоял бы храм. Тогда это будет подарок».