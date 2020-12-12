РПЦ: добрачные связи – причина непрочного брака
Из-за опыта добрачных связей и расставания молодые люди не могут в дальнейшей жизни создавать долгосрочные союзы. Такое мнение высказал митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Строгие церковные правила в отношении брака священнослужитель объяснил тем, что в светской жизни молодые люди, вступив в отношения до венчания, приобретают не только сексуальный опыт, но и опыт отказа от отношений.
«И когда такие люди вступают в брак, это чревато тем, что и их следующий союз может распасться», - убежден Иларион.
Архиерей напомнил, что церковь не благословляет добрачные отношения из-за отсутствия каких-либо обязательств.
Ранее почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов, скончавшийся в 2020 году, выступал против гражданских браков и сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Позднее ему пришлось объяснять свое высказывание из-за общественной критики. Он отметил, что осуждает в гражданском браке не женщин, а мужчин, которые не регистрируют отношения, а через какое-то время уходят к другим женщинам.
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