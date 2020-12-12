РПЦ: добрачные связи – причина непрочного брака

Из-за опыта добрачных связей и расставания молодые люди не могут в дальнейшей жизни создавать долгосрочные союзы. Такое мнение высказал митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

В движении «За права женщин России» предложили приравнять сожительство к браку

Строгие церковные правила в отношении брака священнослужитель объяснил тем, что в светской жизни молодые люди, вступив в отношения до венчания, приобретают не только сексуальный опыт, но и опыт отказа от отношений.

«И когда такие люди вступают в брак, это чревато тем, что и их следующий союз может распасться», - убежден Иларион.

Архиерей напомнил, что церковь не благословляет добрачные отношения из-за отсутствия каких-либо обязательств.

Ранее почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов, скончавшийся в 2020 году, выступал против гражданских браков и сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Позднее ему пришлось объяснять свое высказывание из-за общественной критики. Он отметил, что осуждает в гражданском браке не женщин, а мужчин, которые не регистрируют отношения, а через какое-то время уходят к другим женщинам.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Русская Православная ЦерковьБракРПЦ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры