Европейское агентство лекарственных средств не получало заявку на регистрацию «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», об этом пишет ТАСС.

А накануне в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что надеются на то, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе будет рассмотрена в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Он также выразил надежду, что в этом процессе не будут использованы политические аргументы, а заявка будет рассмотрена по существу.