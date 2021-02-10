Европейское агентство лекарственных средств не получало заявку на регистрацию «Спутника V»
Европейское агентство лекарственных средств не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», об этом пишет ТАСС.
А накануне в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что надеются на то, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе будет рассмотрена в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Он также выразил надежду, что в этом процессе не будут использованы политические аргументы, а заявка будет рассмотрена по существу.
А ранее сообщалось, что Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Там подчеркнули, что заявка была подана в ЕС еще 29 января, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru