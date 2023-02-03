Демограф призвал сделать мужчин главным нацпроектом России
Россия нуждается в национальном проекте, который бы способствовал развитию мужественности у сильного пола, заявил в интервью «360» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
По его мнению, следующий нацпроект должен быть посвящен мужчинам.
«Нам нужно, чтобы мальчики стали мальчиками, чтобы они понимали свою ответственность и силу. При этом они должны быть и физически крепкими», - сказал Крупнов.
По мнению демографа, на сегодняшний день в мужчине следует развивать военную, спортивную и интеллектуальную подготовки, а представители сильного пола – главная проблема.
«Не потому, что они плохие, а потому, что такая у нас получилась ситуация – размужчинование. С 1937 года действует постановление о защите материнства и детства. Нигде отцовство и мужчин не защищают», - отметил Крупнов.
Ранее футболист сборной России Александр Кокорин заявил, что каждый мужчина должен пройти через тюрьму.
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