Демограф призвал сделать мужчин главным нацпроектом России

Россия нуждается в национальном проекте, который бы способствовал развитию мужественности у сильного пола, заявил в интервью «360» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По его мнению, следующий нацпроект должен быть посвящен мужчинам.

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«Нам нужно, чтобы мальчики стали мальчиками, чтобы они понимали свою ответственность и силу. При этом они должны быть и физически крепкими», - сказал Крупнов.

По мнению демографа, на сегодняшний день в мужчине следует развивать военную, спортивную и интеллектуальную подготовки, а представители сильного пола – главная проблема.

«Не потому, что они плохие, а потому, что такая у нас получилась ситуация – размужчинование. С 1937 года действует постановление о защите материнства и детства. Нигде отцовство и мужчин не защищают», - отметил Крупнов.

Ранее футболист сборной России Александр Кокорин заявил, что каждый мужчина должен пройти через тюрьму.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Демография
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