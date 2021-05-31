«Рождаемость бы выросла». Клименко о «мучительной» жизни без интернета в Москве

«Честно говоря, я плохо себе представляю, чтобы что-то подобное произошло в Москве. Одним кабелем здесь не отделаться. Их нужно много перерезать. Конечно, для Москвы это было бы потеря трафика. У нас были прецеденты во времена "строительства" интернета, когда падали крупные провайдеры типа "Ростелекома", но это было давно, лет 15-20 назад. Сейчас у них приличный дата-центр, есть несколько точек входа и питания. Я думаю, что Москва бы устояла, если бы у нас, как на Камчатке, отключился бы один "Ростелеком". А если бы все провайдеры, то рождаемость бы повысилась точно. Однако в Москве отключение интернета будет трагедией, потому что если на Камчатке есть нал в обиходе, то в Москве наличными мало кто расплачивается. В основном, карточками. Хотя сам интернет сложно отключить, есть еще и спутники. Не будем рассматривать ситуацию мирового апокалипсиса. Отключение электричества более вероятно. А если отключат интернет, то как-то люди будут справляться, но будут мучиться, это точно», - уточнил он.

Проблема на Камчатке затронула не только сотовую связь, но и другие сферы жизни, которые зависят от интернета. Парализованной оказалась работа банковской системы. Причем во многих магазинах к оплате не принимали не только карты, но и наличные, так как кассы тоже завязаны на интернете.

«Есть характерный пример: когда вводили онлайн-кассы, был сбой на день, и большая сеть по продаже бензина, которой руководит мой друг, перешла только на наличный расчет. Продажи бензина сократились в четыре раза. Вот она эффективность интернета и современных технологий. Жить можно, ничего страшного не произойдет, но будет медленно и печально. Любая система характеризуется не ошибками – отключения всегда бывают, а методами борьбы и решениями. Власти должны быстро решить проблему и восстановить интернет. Это вопрос подготовки нескольких источников резервирования и так далее», - объяснил эксперт.

Связь после аварии на канале связи «Ростелекома» на Камчатке восстановили спустя более шести часов, сообщили в пресс-службе компании, добавив, что виновник аварии найден. Инцидент произошел из-за обрыва кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ.

