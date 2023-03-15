Розенбаума выписали из больницы Красноярска поле операции

Певец, автор-исполнитель, музыкант, композитор Александр Розенбаум выписан из красноярской больницы, куда попал во время гастролей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевых властей.

По данным источника, Народный артист России уже покинул город. Александр Розенбаум был госпитализирован в понедельник с болями в ноге. По данным СМИ, у исполнителя был диагностирован тромб, который удалили хирургическим путём.