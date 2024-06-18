Розенбаум проиграл суды коммунальщикам на 386 тысяч рублей
Российский исполнитель Александр Розенбаум проиграл судебный процесс с коммунальщиками на 386 тысяч рублей, сообщает «360».
Суд обязал его выплатить долги за сеть пивных заведений в Санкт-Петербурге. АО «Невский Экологический Оператор» подал несколько исков за неуплату потребленного электричества в сети пивных ООО «Толстый фраер».
Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решения в пользу истца.
Первая пивная открылась в 2003 году. Розенбаум является идеологом и основателем этих заведений, а совладельцами стали его дочь Анна Чаки и генеральный директор Надежда Любина. С 2003 года появились шесть ресторанов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru