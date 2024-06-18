Розенбаум проиграл суды коммунальщикам на 386 тысяч рублей

Суд обязал его выплатить долги за сеть пивных заведений в Санкт-Петербурге. АО «Невский Экологический Оператор» подал несколько исков за неуплату потребленного электричества в сети пивных ООО «Толстый фраер».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решения в пользу истца.

Первая пивная открылась в 2003 году. Розенбаум является идеологом и основателем этих заведений, а совладельцами стали его дочь Анна Чаки и генеральный директор Надежда Любина. С 2003 года появились шесть ресторанов.

