Успенская заявила, что Розенбаум заболел коронавирусом

Певица Любовь Успенская сообщила, что музыкант Александр Розенбаум не смог посетить ее концерт в Crocus City Hall из-за болезни.

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«К сожалению, заболел Розенбаум - у него ковид», - цитирует певицу издание The Voice.

Успенская призналась, что сама недавно переболела коронавирусом. По словам исполнительницы, она волновалась перед выходом на сцену и боялась, что голос может ее подвести.

В январе стало известно, что петербургский «Невский экологический оператор» начал судебный процесс с сетью пивных Розенбаума «Толстый фраер». Общая сумма претензий составляет 386 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
ТЕГИ:КоронавирусПевица

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