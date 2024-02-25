Успенская заявила, что Розенбаум заболел коронавирусом
Певица Любовь Успенская сообщила, что музыкант Александр Розенбаум не смог посетить ее концерт в Crocus City Hall из-за болезни.
«К сожалению, заболел Розенбаум - у него ковид», - цитирует певицу издание The Voice.
Успенская призналась, что сама недавно переболела коронавирусом. По словам исполнительницы, она волновалась перед выходом на сцену и боялась, что голос может ее подвести.
В январе стало известно, что петербургский «Невский экологический оператор» начал судебный процесс с сетью пивных Розенбаума «Толстый фраер». Общая сумма претензий составляет 386 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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