Сеть пивных Розенбаума судится из-за долгов по услугам ЖКХ

В Санкт-Петербурге «Невский экологический оператор» начал судебный процесс с пивным заведением народного артиста России Александра Розенбаума, сообщает телеканал «360».

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В производстве находятся два разбирательства: первое от 16 октября прошлого года, а второе — от 10 января 2024 года. Общая сумма претензий - 386 тысяч рублей. Артист не давал комментариев на этот счет.

У исполнителя есть несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов. Розенбаум является идеологом и основателем этих заведений, а совладельцами стали его дочь Анна Чаки и генеральный директор Надежда Любина. С 2003 года появились шесть ресторанов.

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ФОТО: РИА Новости
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