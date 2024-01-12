Сеть пивных Розенбаума судится из-за долгов по услугам ЖКХ

В производстве находятся два разбирательства: первое от 16 октября прошлого года, а второе — от 10 января 2024 года. Общая сумма претензий - 386 тысяч рублей. Артист не давал комментариев на этот счет.

У исполнителя есть несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов. Розенбаум является идеологом и основателем этих заведений, а совладельцами стали его дочь Анна Чаки и генеральный директор Надежда Любина. С 2003 года появились шесть ресторанов.

