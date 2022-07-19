Росздравнадзор требует активизировать профилактику COVID-19 в регионах

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в стране отмечен рост заболеваний коронавирусом, но в некоторых регионах на это не обращают внимания. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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«Необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», - сказала Самойлова.

Также она заявила, что в регионах нужно проверить наличие лекарств для лечения коронавируса, а еще обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения.

С 20 июля Росздравнадзор планирует заслушивать по 5-7 регионов о ситуации с распространением вируса и какие меры принимаются для его купирования.

Ранее стало известно, что пять случаев заражения подвидом коронавирусной инфекции «Кентавр» выявили в Москве. Болезнь протекает у пациентов в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваКоронавирус
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