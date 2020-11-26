Росздравнадзор сообщил о дефиците коек в нескольких регионах

Она добавила, что также требуется слишком много времени на выявление коронавируса, а забор материала для тестирования может проходить некачественно. При этом Серегина отметила, что в целом система здравоохранения приспособилась к пандемии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 10% коек осталось в Ивановской и Орловской областях, республиках Мордовия, Коми, в Крыму и Санкт-Петербурге. Она уточнила, что из 274 тысяч ковидных коек, 150 тысяч оснащены подачей кислорода и более 31 тысячи – аппаратами ИВЛ.



Голикова добавила, что многие пациенты не остаются в больницах надолго и выписываются для прохождения амбулаторного лечения дома, получая предоставленные из больниц препараты.



По последним данным, в России зарегистрировано 2 187 990 случаев коронавируса, выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062.

