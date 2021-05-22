Ростуризм запускает программу кешбэка для детских лагерей

Участниками программы станут те, кто хочет летом отправить ребенка в лагерь отдыха, чтобы ребенок вернулся до 15 сентября. Чтобы получить кешбэк, путевку необходимо оплачивать с банковской карты «Мир». Родитель получит возврат средств на нее в течение 5 дней максимум, обещают в Ростуризме. Вернут до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

«Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом, все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста», - пояснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Условия программы детского кешбэка распространяются и на владельцев сертификатов на льготы для отдыха малышей и подростков. В этом случае можно получить возврат половины той суммы, которую родитель доплачивает к сертификату, но не более 20 тысяч рублей.

Актуальный список лагерей – участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, будет с момента старта доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря. Это программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщила пресс-служба кабмина.

