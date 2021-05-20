Правительство утвердило правила кешбэка на детские лагеря

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря. Это программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщила пресс-служба кабмина.

По условиям программы россияне смогут вернуть 5% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на ее приобретение, автоматически начислятся на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.