Правительство утвердило правила кешбэка на детские лагеря
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря. Это программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщила пресс-служба кабмина.
По условиям программы россияне смогут вернуть 5% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на ее приобретение, автоматически начислятся на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.
Воспользоваться программой детского туристического кешбэка смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм. Правительство направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в этом году, передает RT.
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