Правительство утвердило правила кешбэка на детские лагеря

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря. Это программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщила пресс-служба кабмина.

По условиям программы россияне смогут вернуть 5% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на ее приобретение, автоматически начислятся на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Ростуризм проконтролирует цены на детский отдых на фоне программы кешбэка

Воспользоваться программой детского туристического кешбэка смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм. Правительство направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в этом году, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Детский ОтдыхДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры