Детский туристический кешбэк в России запустят 25 мая

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что получить компенсацию 50% стоимости путевок в российские детские лагеря смогут получить родители примерно 357 тысяч детей, сообщает ТАСС.

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию он отметил, что запустить эту меру готовы уже 25 мая, то есть до каникул. По словам вице-премьера, воспользоваться программой смогут и те, кто уже приобрёл путёвку.

«Те, кто уже приобрёл путёвку, могут воспользоваться программой и купить путёвку на другую смену, здесь ограничений нет», - сказал Чернышенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу детского кешбэка выделят пять миллиардов рублей.

