Ростуризм: У гостей столицы есть уникальная возможность – гулять без иностранцев
Самыми бюджетными направлениями июля являются Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Об этом пишет сервис OneTwoTrip.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН отметила, что в этом году у гостей Москвы и Петербурга есть уникальная возможность посетить столицы без толп иностранных туристов.
«Главная наша задача на это лето – доступный, комфортный и безопасный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока. Очень много интересных, новых и доступных направлений. В этом году у нас впервые запускаются чартерные рейсы в Калининград. Туры будут доступны по цене от 18 тысяч рублей на двоих за одну неделю. Также Балтика открывается на этой неделе, всех ждем. Еще мы очень советуем посетить Санкт-Петербург и его курортные районы: Репино, Комарово. В этом году у россиян есть уникальная возможность погулять по улицам двух столиц без толп иностранных туристов. И, конечно же, Кавказ. Все туристические базы, которые работают как туристические курорты летом и зимой, готовы принимать туристов. Пока еще есть доступные билеты по плоским тарифам на июль месяц», – сказала она.
Также глава Ростуризма Зарина Догузова в эксклюзивном интервью НСН рассказала о новых туристических направлениях для россиян внутри страны этим летом.
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