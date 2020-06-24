Ростуризм: У гостей столицы есть уникальная возможность – гулять без иностранцев

Самыми бюджетными направлениями июля являются Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Об этом пишет сервис OneTwoTrip.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН отметила, что в этом году у гостей Москвы и Петербурга есть уникальная возможность посетить столицы без толп иностранных туристов.

Хакасия открывается для туристов: Ростуризм и власти региона рассказали о возможностях

«Главная наша задача на это лето – доступный, комфортный и безопасный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока. Очень много интересных, новых и доступных направлений. В этом году у нас впервые запускаются чартерные рейсы в Калининград. Туры будут доступны по цене от 18 тысяч рублей на двоих за одну неделю. Также Балтика открывается на этой неделе, всех ждем. Еще мы очень советуем посетить Санкт-Петербург и его курортные районы: Репино, Комарово. В этом году у россиян есть уникальная возможность погулять по улицам двух столиц без толп иностранных туристов. И, конечно же, Кавказ. Все туристические базы, которые работают как туристические курорты летом и зимой, готовы принимать туристов. Пока еще есть доступные билеты по плоским тарифам на июль месяц», – сказала она.

Также глава Ростуризма Зарина Догузова в эксклюзивном интервью НСН рассказала о новых туристических направлениях для россиян внутри страны этим летом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПутешествияМоскваТуризмРостуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры