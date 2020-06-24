Ростуризм: У гостей столицы есть уникальная возможность – гулять без иностранцев

«Главная наша задача на это лето – доступный, комфортный и безопасный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока. Очень много интересных, новых и доступных направлений. В этом году у нас впервые запускаются чартерные рейсы в Калининград. Туры будут доступны по цене от 18 тысяч рублей на двоих за одну неделю. Также Балтика открывается на этой неделе, всех ждем. Еще мы очень советуем посетить Санкт-Петербург и его курортные районы: Репино, Комарово. В этом году у россиян есть уникальная возможность погулять по улицам двух столиц без толп иностранных туристов. И, конечно же, Кавказ. Все туристические базы, которые работают как туристические курорты летом и зимой, готовы принимать туристов. Пока еще есть доступные билеты по плоским тарифам на июль месяц», – сказала она.

Также глава Ростуризма Зарина Догузова в эксклюзивном интервью НСН рассказала о новых туристических направлениях для россиян внутри страны этим летом.