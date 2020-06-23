Руководитель Ростуризма: Задача этого лета – доступный отдых для граждан
Глава Ростуризма Зарина Догузова специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
В России стартует туристический сезон
Все наиболее популярные туристические направления страны к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Зарина Догузова: «Да, это действительно так. Уже на этой неделе в Сочи начали принимать первых туристов. На этой неделе первые самолеты полетят в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация, круизы. С 1 июля действительно в большинстве популярных туристических направлений нашей страны стартует сезон, можно планировать отпуска, поездки», – пожелала слушателям НСН Зарина Догузова.
Названы самые доступные туристические направления июля
Самыми бюджетными направлениями июля являются Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Об этом пишет сервис OneTwoTrip.
Зарина Догузова: «Главная наша задача на это лето – доступный, комфортный и безопасный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока. Очень много интересных, новых и доступных направлений. В этом году у нас впервые запускаются чартерные рейсы в Калининград. Туры будут доступны по цене от 18 тысяч рублей на двоих за одну неделю. Также Балтика открывается на этой неделе, всех ждем. Еще мы очень советуем посетить Санкт-Петербург и его курортные районы: Репино, Комарово. В этом году у россиян есть уникальная возможность погулять по улицам двух столиц без толп иностранных туристов. И, конечно же, Кавказ. Все туристические базы, которые работают как туристические курорты летом и зимой, готовы принимать туристов. Пока еще есть доступные билеты по плоским тарифам на июль месяц», – отметила она в интервью НСН.
Открывается чартерное сообщение с Хакасией
Впервые открывается чартерное авиасообщение с Республикой Хакасия для жителей центральной России. Первый полет запланирован на 19 июля.
Зарина Догузова: «Это неизведанный край, новое экзотичное направление. При этом очень недооцененное, это один из самых солнечных регионов России, край зеленых лугов, цветущих степей, горных вершин. Хакасия привлекает не только экотуризмом, возможностями для активного отдыха, но и уникальной атмосферой, которую создают множество археологических памятников. Возможности для активного отдыха – это и трекинг, и альпинизм, и спелеотуризм. Республика богата природными ресурсами, это и минеральные воды, озера, лечебно-минеральные грязи. Так что всех ждем. Рассчитываем, надеемся, что вы проведете замечательное лето в нашей прекрасной стране», – подытожила в эфире НСН Зарина Догузова.
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