Ростуризм сообщил о возвращении в РФ почти всех организованных туристов
Почти все организованные туристы из России вернулись на родину. Об этом заявили в Ростуризме, отметив, что в РФ прибыли около 160 тысяч человек, еще 109 нашим соотечественников остаются за рубежом.
В Ростуризме подчеркнули, что большинство организованных туристов вернулись в РФ планово, в основном из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции, пишут Известия. Сейчас за рубежом остается 109 человек, которые являются клиентами туроператоров. Часть из них ожидают вылета из стран, где ограничено авиасообщение или находятся в круизах, завершающих маршруты в апреле.
Ранее НСН писала, что Ростуризм рекомендовал россиянам отложить внутренние поездки до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Также в ведомстве попросили туроператоров оказать содействие россиянам в вопросе переноса поездок на более поздние сроки. В Ростуризме подчеркнули, что это вопрос общей безопасности.
Кроме того, правительство РФ поручило региональным властям с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест, а также размещение туристов в учреждениях отдыха. Мера принята с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Глава Ростуризма рассказала о возвращении российских туристов
- Сервисы и подержанные машины. Эксперт о том, кто на авторынке переживет кризис
- Мишустин поручил перепрофилировать медучреждения для приема пациентов с COVID-19
- В Чечне от коронавируса скончалась приехавшая из Москвы пенсионерка
- «Кто ещё поможет бесплатно?» Политолог об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса