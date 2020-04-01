Ростуризм сообщил о возвращении в РФ почти всех организованных туристов

Почти все организованные туристы из России вернулись на родину. Об этом заявили в Ростуризме, отметив, что в РФ прибыли около 160 тысяч человек, еще 109 нашим соотечественников остаются за рубежом.

В Ростуризме подчеркнули, что большинство организованных туристов вернулись в РФ планово, в основном из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции, пишут Известия. Сейчас за рубежом остается 109 человек, которые являются клиентами туроператоров. Часть из них ожидают вылета из стран, где ограничено авиасообщение или находятся в круизах, завершающих маршруты в апреле.