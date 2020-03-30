В Госдуме пообещали вернуть средства за купленные до пандемии турпутевки
Российские туристы смогут получить компенсацию за купленные ранее путевки в соответствии с законопроектом о полномочиях правительства РФ в условия чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
По словам Дегтярева, закон о ЧС будет принят в течение этой недели. Он добавил, что около 50 тыс наших соотечественников остаются за границей. Для их эвакуации будут задействованы фонды персональной ответственности туроператоров, которые составляют в общей сложности 1,7 млрд рублей. Депутат также отметил, что после пандемии COVID-19 будет пересмотрен курс российского туристического бизнеса, будет активнее развиваться внутренний туризм.
26 марта кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий правительству возвращать туристам затраченные на путешествие средства в случае запрета на въезд в другие государства. После начала поездки также будет выплачиваться часть средств за неоказанные услуги.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Четверо пациентов в коронавирусом скончались в Москве
- В Санкт-Петербурге введен режим полной изоляции
- Оперштаб Москвы опроверг продление режима самоизоляции до 14 апреля
- Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
- Вирусолог: Российская вакцина невыгодна западным компаниям из-за конкуренции