Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
Ростуризм призвал российских туристов воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации с распространением эпидемии в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также туристам из России, которые в настоящее время находятся на территории Китая, в ведомстве рекомендовали соблюдать все правила обеспечения безопасности и не покидать территории отелей. Кроме того, турагентам и туроператорам рекомендуется отказаться от предоставления услуг по отправлению туристов в китайскую республику.
Ранее сегодня сообщалось, то "Аэрофлот" предложил своим пассажирам бесплатно сдать билеты в Китай или поменять их на более позднюю дату.
Заболевание коронавирусом впервые было зафиксировано в Китае в декабре прошлого года. На данный момент сообщается о более 600 случаях заражения, 18 закончились летальным исходом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Франции
- В Турции сообщили о четырех погибших в результате землетрясения
- На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8
- РФС выявил нарушения при выборах главы РФПЛ
- Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку