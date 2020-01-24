Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай

Также туристам из России, которые в настоящее время находятся на территории Китая, в ведомстве рекомендовали соблюдать все правила обеспечения безопасности и не покидать территории отелей. Кроме того, турагентам и туроператорам рекомендуется отказаться от предоставления услуг по отправлению туристов в китайскую республику.

Ранее сегодня сообщалось, то "Аэрофлот" предложил своим пассажирам бесплатно сдать билеты в Китай или поменять их на более позднюю дату.

Заболевание коронавирусом впервые было зафиксировано в Китае в декабре прошлого года. На данный момент сообщается о более 600 случаях заражения, 18 закончились летальным исходом.

