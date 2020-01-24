В Китае вылечили первого больного коронавирусом

Первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV, вылечили в Шанхае. Об этом сообщает агентство Sina, отмечая, что состояние 56-летней пациентки улучшалось постепенно. С момента поступления с жаром - в процессе лечения - её температура держалась в пределах нормы шесть дней подряд. При этом, по словам медиков, новые проведённые тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Кстати, женщина уже отправилась домой.

Отметим, для лечения её перевели в госпиталь в Шанхае после того, как она обратилась в городскую больницу города Ухань (который считают родиной китайского смертельного вируса) с жалобами на высокую температуру.