В Китае вылечили первого больного коронавирусом
Первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV, вылечили в Шанхае. Об этом сообщает агентство Sina, отмечая, что состояние 56-летней пациентки улучшалось постепенно. С момента поступления с жаром - в процессе лечения - её температура держалась в пределах нормы шесть дней подряд. При этом, по словам медиков, новые проведённые тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Кстати, женщина уже отправилась домой.
Отметим, для лечения её перевели в госпиталь в Шанхае после того, как она обратилась в городскую больницу города Ухань (который считают родиной китайского смертельного вируса) с жалобами на высокую температуру.
Ранее НСН писала, что в китайском городе Ухань началось строительство специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV. Медицинское учреждение будет рассчитано на тысячу мест и займёт площадь 25 тыс. кв. метров. Его планируется построить в рекордно короткие сроки – до 3 февраля. Между тем, согласно последним данным жертвами коронавируса уже стали 26 человек, более 800 заражены. Несмотря на принимаемые меры, вирус уже распространился за пределы Китая.
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