Ростуризм рекомендовал россиянам отложить поездки по стране

В пятницу правительство РФ поручило региональным властям с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест, а также размещение туристов в учреждениях отдыха. Мера принята с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, как россиянам не остаться и без отпуска, и без денег.

