Ростуризм рекомендовал россиянам отложить поездки по стране
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить внутренние поездки до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Интерфакс.
Также в ведомстве попросили туроператоров оказать содействие россиянам в вопросе переноса поездок на более поздние сроки. В Ростуризме подчеркнули, что это вопрос общей безопасности.
В пятницу правительство РФ поручило региональным властям с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест, а также размещение туристов в учреждениях отдыха. Мера принята с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, как россиянам не остаться и без отпуска, и без денег.
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