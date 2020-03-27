Ростуризм рекомендовал россиянам отложить поездки по стране

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить внутренние поездки до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Интерфакс.

Также в ведомстве попросили туроператоров оказать содействие россиянам в вопросе переноса поездок на более поздние сроки. В Ростуризме подчеркнули, что это вопрос общей безопасности.

Почти все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта

В пятницу правительство РФ поручило региональным властям с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест, а также размещение туристов в учреждениях отдыха. Мера принята с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, как россиянам не остаться и без отпуска, и без денег.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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