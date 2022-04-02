Ростуризм: Продажи туров с кешбэком завершатся досрочно в ночь на 9 апреля
Ростуризм прогнозирует досрочное завершение продажи туров по программе туристического кешбэка - в ночь на 9 апреля. Это связано с повышенным спросом, сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля», — цитирует ТАСС заявление Догузовой.
По ее словам, подобная мера дала возможность поддержать бизнес и занятость в туристической сфере в сложившихся непростых условиях, отмечает RT.
Ранее в Ростуризме рассказали о новом этапе программы туров с кешбэком, который стартовал 18 января 2022 года.
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