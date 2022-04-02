Ростуризм: Продажи туров с кешбэком завершатся досрочно в ночь на 9 апреля

«Окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля», — цитирует ТАСС заявление Догузовой.

По ее словам, подобная мера дала возможность поддержать бизнес и занятость в туристической сфере в сложившихся непростых условиях, отмечает RT.

Ранее в Ростуризме рассказали о новом этапе программы туров с кешбэком, который стартовал 18 января 2022 года.

