В России стартовала программа кешбэка на детский отдых
Ростуризм запустил программу финансовой поддержки приобретения путёвок в детские лагеря. Она стартовала в ночь на 31 марта, сообщили в ведомстве. Отправить детей в лагеря можно начиная с 1 мая и до 30 сентября включительно. На финансирование программы правительство направит 7,5 миллиарда рублей.
В Ростуризме напомнили, что по правилам программы, родитель покупает ребёнку путёвку в детский лагерь с помощью карты «Мир» и в течение пяти дней получает возврат в размере 50% от потраченных на её приобретение средств. Однако, максимальный размер кешбэка не может превышать 20 тысяч рублей.
При этом отправить ребёнка можно на неограниченное количество смен, так как число поездок на одного ребенка не регламентируется. В отношении многодетных семей, действие программы распространяется на каждую купленную путёвку.
Программа кешбэка на приобретение путёвок в детские лагеря впервые была запущена в сезоне 2021 года. По данным правительства, в ходе летней оздоровительной кампании прошлого года, при поддержке программы отдохнули 420 тысяч детей. Общая сумма, потраченных родителями денег, составила около 10 миллиардов рублей. Сумма возврата, соответственно, почти 5 миллиардов рублей.
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