В России стартовала программа кешбэка на детский отдых

Ростуризм запустил программу финансовой поддержки приобретения путёвок в детские лагеря. Она стартовала в ночь на 31 марта, сообщили в ведомстве. Отправить детей в лагеря можно начиная с 1 мая и до 30 сентября включительно. На финансирование программы правительство направит 7,5 миллиарда рублей.

В Ростуризме напомнили, что по правилам программы, родитель покупает ребёнку путёвку в детский лагерь с помощью карты «Мир» и в течение пяти дней получает возврат в размере 50% от потраченных на её приобретение средств. Однако, максимальный размер кешбэка не может превышать 20 тысяч рублей.