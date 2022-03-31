В России стартовала программа кешбэка на детский отдых

Ростуризм запустил программу финансовой поддержки приобретения путёвок в детские лагеря. Она стартовала в ночь на 31 марта, сообщили в ведомстве. Отправить детей в лагеря можно начиная с 1 мая и до 30 сентября включительно. На финансирование программы правительство направит 7,5 миллиарда рублей.

В Ростуризме напомнили, что по правилам программы, родитель покупает ребёнку путёвку в детский лагерь с помощью карты «Мир» и в течение пяти дней получает возврат в размере 50% от потраченных на её приобретение средств. Однако, максимальный размер кешбэка не может превышать 20 тысяч рублей.

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При этом отправить ребёнка можно на неограниченное количество смен, так как число поездок на одного ребенка не регламентируется. В отношении многодетных семей, действие программы распространяется на каждую купленную путёвку.

Программа кешбэка на приобретение путёвок в детские лагеря впервые была запущена в сезоне 2021 года. По данным правительства, в ходе летней оздоровительной кампании прошлого года, при поддержке программы отдохнули 420 тысяч детей. Общая сумма, потраченных родителями денег, составила около 10 миллиардов рублей. Сумма возврата, соответственно, почти 5 миллиардов рублей.

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ТЕГИ:ЛьготыРостуризмДетский Лагерь
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