Ростуризм превращает Тюмень в Баден-Баден

Зарина Догузова призналась, что термальные сезоны в Тюмени ее искренне удивили.

«Тюмень, конечно, удивляет! Находясь всего в двух часах лета от Москвы, ты не ожидаешь увидеть в Сибири горячие термальные источники! И это сочетается с невероятным культурно-историческим наследием региона. В этом смысле Тюмень может претендовать, я бы сказала, на роль фишки этого зимнего сезона, новой точки на туристической карте нашей страны», - отметила она.

Догузова считает, что тренд туристического сезона-2020 – оздоровление, и он будет лишь нарастать на фоне пандемии. Глава агентства на себе испытала все прелести термальных источников Тюмени, в которых, по ее словам, «вся таблица Менделеева».

«Это, конечно, возможность полежать в теплых термах в окружении снега, морозного воздуха, а также оказаться в Тобольске, на родине Менделеева, погулять по местам, где Ершов писал своего «Конька-Горбунка», увидеть пейзажи с картин великих русских живописцев, окунуться в атмосферу древней столицы Сибири», - рассказывает Зарина Догузова.

По мнению главы Ростуризма, в регионе создана современная инфраструктура горячих термальных источников, на глазах родилось новое зимнее направление для путешествий россиян.

«Важно было открыть нашим гражданам новые, неожиданные направления отдыха в нашей прекрасной стране. Россияне уже знают про Алтай и Байкал, но, говоря о новогодних праздниках, мы сейчас открыли совершенно нестандартную точку на карте. Это Тюмень с ее термальными источниками», - отметила глава Ростуризма.

Ранее Зарина Догузова в эфире НСН рассказала о кэшбеке на новогодние путешествия

«Напомню, в рамках этой программы государство возвращает до 20 тысяч рублей. Мы значительно облегчили условия участия в этой программе, сделали их удобнее, комфортнее, привлекательнее для туристов. Теперь в программе участвуют туры от двух ночей, это значит, люди могут отправиться в короткие поездки на выходные. Теперь в программе участвуют туры любой стоимости, и возврат средств всегда составит 20%, в максимуме 20 тысяч рублей», - рассказала НСН Зарина Догузова.

