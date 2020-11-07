Ростуризм превращает Тюмень в Баден-Баден
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о новом отдыхе на термальных курортах Тюменской области. НСН узнала подробности.
В Тюменской области открыли термальный сезон. Торжественная церемония состоялась на территории термального курорта «ЛетоЛето» в пятницу, 6 ноября. Событие настолько непривычно для России, что на церемонию приехали глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор.
По статистике, каждый второй турист в России бывал на термальных источниках. Про отдых на водах в Кисловодске или, например, европейском Баден-Бадене знают многие. Но природные термальные воды Тюмени имеют уникальный химический состав и превосходят в этом смысле курорты Австрии, Франции, Италии, Болгарии и Чехии.
Зарина Догузова призналась, что термальные сезоны в Тюмени ее искренне удивили.
«Тюмень, конечно, удивляет! Находясь всего в двух часах лета от Москвы, ты не ожидаешь увидеть в Сибири горячие термальные источники! И это сочетается с невероятным культурно-историческим наследием региона. В этом смысле Тюмень может претендовать, я бы сказала, на роль фишки этого зимнего сезона, новой точки на туристической карте нашей страны», - отметила она.
Догузова считает, что тренд туристического сезона-2020 – оздоровление, и он будет лишь нарастать на фоне пандемии. Глава агентства на себе испытала все прелести термальных источников Тюмени, в которых, по ее словам, «вся таблица Менделеева».
«Это, конечно, возможность полежать в теплых термах в окружении снега, морозного воздуха, а также оказаться в Тобольске, на родине Менделеева, погулять по местам, где Ершов писал своего «Конька-Горбунка», увидеть пейзажи с картин великих русских живописцев, окунуться в атмосферу древней столицы Сибири», - рассказывает Зарина Догузова.
По мнению главы Ростуризма, в регионе создана современная инфраструктура горячих термальных источников, на глазах родилось новое зимнее направление для путешествий россиян.
«Важно было открыть нашим гражданам новые, неожиданные направления отдыха в нашей прекрасной стране. Россияне уже знают про Алтай и Байкал, но, говоря о новогодних праздниках, мы сейчас открыли совершенно нестандартную точку на карте. Это Тюмень с ее термальными источниками», - отметила глава Ростуризма.
Ранее Зарина Догузова в эфире НСН рассказала о кэшбеке на новогодние путешествия
«Напомню, в рамках этой программы государство возвращает до 20 тысяч рублей. Мы значительно облегчили условия участия в этой программе, сделали их удобнее, комфортнее, привлекательнее для туристов. Теперь в программе участвуют туры от двух ночей, это значит, люди могут отправиться в короткие поездки на выходные. Теперь в программе участвуют туры любой стоимости, и возврат средств всегда составит 20%, в максимуме 20 тысяч рублей», - рассказала НСН Зарина Догузова.
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